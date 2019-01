Calciomercato Juventus, non solo Ramsey: avanza Ndombele

Ndombele è il nuovo nome per il centrocampo della Juventus. Il calciomercato si infiamma, non solo Ramsey per i bianconeri

Non solo Aaron Ramsey, avanza Ndombele. Le mosse di calciomercato della Juventus si concentrano per il presente e per il futuro sul centrocampo, ritenuto il reparto dove poter maggiormente intervenire nelle prossime sessioni. La società bianconera, in attesa di formalizzare l’operazione con il centrocampista in scadenza dell’Arsenal, monitora anche altri obiettivi di centrocampo per il futuro. Tra questi c’è Tanguy Ndombele, centrocampista classe 1996 in forza al Lione.

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport di domenica 20 gennaio, la Juventus pensa seriamente al centrocampista francese di origine congolese. «Non solo Ramsey. I programmi della società bianconera prevedono altri innesti per rinforzare il centrocampo. La prossima settimana vertice per il giovane francese del Lione» scrive il quotidiano torinese che fa il punto sul nuovo nome del calciomercato bianconero.