Ndombelè Tottenham: come gioca il centrocampista francese

Il Tottenham è piombato su Tangui Ndombelè. Analisi sulle caratteristiche tecniche del centrocampista francese

Alla fine Tanguy Ndombelè dovrebbe muoversi da Lione, col Tottenham come destinazione. I finalisti di Champions si assicurano un mediano che – oltre da avere un gran senso della posizione – dispone di un cambio di passo importante. Tra i centrocampisti non offensivi, è uno di quelli che in Europa effettuano più dribbling.

Oltre a quello, ha un’ottima tecnica nel palleggio: è molto diretto, pensa il gioco in verticale, non è conservativo. Sembra avere avere le caratteristiche ideali sia per la Premier, sia per il gioco di posizione di Mauricio Pochettino.