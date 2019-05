Nedved assente alla conferenza di Allegri? Svelato il motivo della mancata partecipazione del vicepresidente all’addio del tecnico

Tutti presenti alla conferenza stampa di Massimiliano Allegri: giornalisti, giocatori, Paratici, ovviamente Agnelli. Un solo grande assente: quel Pavel Nedved considerato da molti il maggior responsabile della ‘cacciata’ del tecnico toscano dalla Juventus.

Come riporta però Sky Sport il vicepresidente ceco non avrebbe presenziato all’addio del tecnico esclusivamente perché impossibilitato per un impegno di lavoro in patria a poche ore dalla conferenza stampa.