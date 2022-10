Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Milan

Pavel Nedved ha parlato a Dazn prima di Milan-Juve.

TEMPO DI ASSESTAMENTO – «Nel calcio non te lo danno. È molto difficile, soprattutto quando parti male. Ora cercheremo di recuperare punti. Questa partita è più importante per noi che per loro perché siamo in ritardo».

CONTINUA SU JUVENTUSNEWS24