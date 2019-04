La Juventus segue David Neres, giovane stella dell’Ajax dei sogni. Il club bianconero è pronto a sfidare l’Arsenal

Juve sempre attiva sul fronte mercato. Il club bianconero cerca nuovi volti per lanciare un nuovo assalto alla Champions League e segue David Neres. L’esterno d’attacco classe ’97, uno dei grandi protagonisti del miracolo Ajax e in gol nella gara d’andata con la Juventus, avrebbe stregato Fabio Paratici. Il direttore sportivo bianconero ha approfittato della doppia sfida di Champions League con i Lancieri per prendere appunti su de Ligt ma anche sugli altri giovani talenti nelle fila degli olandesi.

Secondo Il Daily Mail, la Juventus segue da vicino David Neres, uno dei pezzi pregiati dell’Ajax. Il giocatore brasiliano, esterno d’attacco, piaceva e piace anche al Milan. I rossoneri in passato lo hanno trattato ma non hanno chiuso l’accordo. Ora il giocatore vale tra i 40 e i 50 milioni di euro. Su di lui c’è anche l’Arsenal, avversario del Napoli in Europa League. Un altro duello con un’altra italiana per i Gunners. Oggi la sfida ai quarti di finale di Europa League, nei prossimi giorni il duello con la Juventus per Neres. Non c’è solo de Ligt dell’Ajax nel mirino della Juventus. I bianconeri studiano con attenzione la premiata gioielleria olandese.