Neymar risponde alle accuse di simulazione: «Non ho mai recitato»

Neymar, spesso accusato di simulare le cadute in campo, fa chiarezza sui controversi episodi che lo hanno visto protagonista al Mondiale in Russia

Neymar, in un’intervista rilasciata a Canal+, ha provato a smentire le accuse riguardo alla sua propensione a simulare i contatti con gli avversari. In particolare, si è soffermato sulle sue prestazioni al Mondiale del 2018: «Ho subito molti falli al Mondiale. Non ho mai recitato, ho solo sofferto questi falli. Le marcature dei difensori erano molto dure perché era necessario. Se mi lasciano solo è possibile che succeda qualcosa. Ancora oggi se ne parla e se lo si fa è perché il soggetto è Neymar. Tutte le notizie vengono amplificate, positive o negative che siano».