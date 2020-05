Importante retroscena di calciomercato sulla Juve, svelato da Roger Torelló, storica firma del Mundo Deportivo

Da Arthur a Pjanic, da De Sciglio a Semedo passando per Neymar. In esclusiva a Juventus News 24 ha parlato Roger Torelló, storica firma del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, che ha tracciato la situazione al momento in ottica mercato, svelando un retroscena su Neymar alla Juve.

«La Juve ha provato ad acquistare Neymar, grazie anche all’aiuto del regime fiscale presente in Italia. Il brasiliano, però, non ha voluto assolutamente accettare questa proposta perché il suo desiderio è quello di tornare al Barcellona. Vedremo cosa succederà quest’estate: se il Psg dovesse accettare degli scambi, potrebbe accadere qualcosa di importante. In caso contrario, se i francesi dovessero chiedere soltanto cash, sarebbe difficile giungere ad un accordo per la complicata situazione economica lasciata dal Covid».