Neymar-Barça, il brasiliano si dichiara: «Messi è il migliore. Eravamo magnifici insieme»

Nell’intervista pubblicata da Oh My Goal, Neymar ha espresso ancora parole nostalgiche verso l’ex compagno al Barcellona, Lionel Messi. Tra le righe si leggono chiari messaggi in chiave mercato sulla bagarre col PSG per il fenomeno brasiliano.

«Messi per me è il giocatore migliore del mondo, il migliore con cui abbia giocato. Abbiamo formato un duo magnifico. Per me è stato un onore e un piacere giocare con lui».