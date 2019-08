Neymar Barcellona: delegazione blaugrana a Parigi per trattare. Le ultime sull’operazione che potrebbe riportare il brasiliano in Spagna

Ore calde per quanto riguarda la situazione Neymar. Il Paris Saint Germain è ormai stufo degli atteggiamenti del brasiliano, e vorrebbe venderlo.

Come riportato dal Mundo Deportivo, una delegazione del Barcellona, capitanata da Abidal, sarebbe a Parigi per trattare il ritorno di O’Ney in blaugrana. Sul brasiliano sempre vivo anche l’interesse del Real Madrid. Trattativa interessante, che potrebbe avere dei risvolti su parecchi giocatori.