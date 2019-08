Neymar Barcellona, Rakitic la carta da giocare col Psg: le ultime

Neymar Barcellona, dalla Spagna delineano un altro possibile scenario: al Psg, oltre Dembelé, anche Ivan Rakitic

Dalla Spagna, precisamente il quotidiano Sport, delineano un ulteriore scenario per il ritorno di Neymar al Barcellona. Per assottigliare l’ampia richiesta del Psg, i blaugrana avrebbero da giocarsi la carta Ivan Rakitic.

Il croato è una sorta di esubero nell’attuale rosa degli spagnoli, e per questo verrebbe utilizzato come contropartita per raggiungere la cifra voluta dai parigini. Insieme a lui anche Dembelé, la cui volontà ancora non è chiarissima.