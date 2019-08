Neymar, Barcellona o Real Madrid? Il brasiliano ha scelto

Neymar continua a voler lasciare il Psg: su di lui sia Barcellona che Real Madrid. Il brasiliano ha fatto la sua scelta

Non cambia idea Neymar: vuole lasciare il Psg, club con il quale è in rottura ormai da mesi. Il brasiliano ha varie richieste, soprattutto dalla Liga, dove piace molto al Barcellona, suo ex club, e al Real Madrid.

Secondo quanto riporta Le Parisien, l’attaccante avrebbe deciso. L’idea di Neymar sarebbe quella di tornare nel club blaugrana piuttosto che tentare l’avventura in blancos. Le prossime ore potrebbero essere decisive per l’addio al club parigino e il trasferimento alla corte di Valverde.