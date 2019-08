Neymar, cade ufficialmente l’accusa di stupro: gioia per il brasiliano, il giudice chiude il caso. Ecco le dichiarazioni

«Abbiamo deciso di archiviare il fascicolo del processo per non avere prove sufficienti, ma ciò non significa l’assoluzione di Neymar poiché esiste la possibilità di riaprire la causa».

Questa la decisione dei pm che confermano la versione della Polizia sul caso Neymar. Crolla dunque ogni accusa di stupro per il fantasista brasiliano in forza al Paris Saint-Germain.