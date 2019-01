Neymar, infortunio alla caviglia in Psg-Strasburgo: esce in lacrime – VIDEO

Neymar si fa male in Psg-Strasburgo e abbandona il terreno di gioco in lacrime. Apprensione in casa Psg per l’infortunio

Infortunio Neymar in Coppa di Francia, la gara del Psg risulterà indigesta ai tanti tifosi transalpini. La formazione francese perde seriamente Neymar per infortunio durante il corso del secondo tempo di una sfida che attualmente vede il Psg in vantaggio per 2-0 sul Racing Strasburgo. Un vantaggio maturato grazie alle reti di Edinson Cavani e di Angel Di Maria, rispettivamente al minuto 4 e 80. Ma la gara odierna rischia di compromettere le prossime settimane in casa parigina per via di quanto accaduto al proprio attaccante durante la sfida di oggi.

L’attaccante brasiliano si è fatto male al minuto 15 del secondo tempo della sfida giocata al Parco dei Principi. L’ex Barcellona ha dovuto lasciare il campo al minuto 62, sostituito da Diaby. Neymar si è fatto male alla caviglia mentre era a protezione del pallone dell’intervento dell’avversario. Come mostra il video dell’accaduto si nota il brusco movimento della caviglia che ha messo ko l’attaccante brasiliano, uscito in lacrime dal terreno di gioco. Ore di apprensione in casa parigina per le condizioni della propria stella, quando manca poco meno di un mese alle sfide di Champions League.