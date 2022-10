Neymar, nuovi guai all’orizzonte: l’accusa di un tifoso aggredito

Nuovi guai per Neymar dopo il processo: un tifoso, schiaffeggiato nel 2019, accusa il PSG di aver creato profili fake per tormentarlo

Non ci si annoia mai in casa PSG tra tensioni e polemiche. L’ultima, in ordine cronologico, vede coinvolto Neymar – che di suo già non vive il suo momento migliore – e un tifoso che il brasiliano aveva schiaffeggiato nel 2019.

Secondo quanto riportato da Mediapart, il tifoso del Rennes adesso accusa il PSG di aver creato un esercito di falsi account per tormentarlo online, gettando in pasto ai social la sua identità.