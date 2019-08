La cessione di Neymar da parte del Psg può innescare una reazione a catena: coinvolti Dybala, Dzeko e Higuain

Un maxi intreccio di mercato su scala internazionale, una reazione a catena innescata dall’eventuale – ma sempre più probabile – cessione di Neymar da parte del Psg di Leonardo. E’ quanto prospetta in edicola La Gazzetta dello Sport.

Il passaggio del brasiliano al Real Madrid, infatti, porterebbe di conseguenza Dybala a Parigi, con la Juve che libererebbe posto davanti per Icardi. A sua volta l’Inter potrebbe così affondare il colpo per Dzeko, con la Roma pronta a chiudere in un effetto domino per Higuain. Con anche Donnarumma sempre più sulla strada per Parigi.