Neymar ad un passo dal Barcellona: incontro con il Psg

Neymar è ad un passo dal grande ritorno al Barcellona. I blaugrana hanno incontrato il Psg per discutere del brasiliano

Tutto fatto, o quasi, per il grande ritorno di Neymar al Barcellona. Ieri il ds Abidal era a Parigi, dove ha incontrato Leonardo per trattare l’operazione, che dovrebbe prevedere delle contropartite tecniche: Umtiti, Countinho, Rakitic o forse Dembelé. Il tutto con un conguaglio economico a favore del Psg.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’intesa tra i due club è vicina: i francesi non vogliono scendere al di sotto dei 222 milioni spesi due anni fa. Ci saranno poi delle cose da aggiustare. In primis bisognerà capire come gestire la causa fatta dal padre e agente del giocatore contro il club blaugrana per delle commissioni mancate e come affrontare i problemi del brasiliano con il fisco spagnolo.