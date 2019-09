Neymar va a Barcellona: disputa in tribunale con i blaugrana

Neymar torna a Barcellona… in un’aula di tribunale! La stella del PSG presenzierà in tribunale in un processo tra lui e il club catalano

Neymar è arrivato a Barcellona, ma non per questioni legate al calciomercato. Il giocatore del PSG dovrà presenziare ad un processo che lo vedrà contro il suo ex club.

Il motivo? Il giocatore ha portato in tribunale il Barcellona a causa di alcuni bonus previsti dal rinnovo del contratto del 2016 con il club catalano. La società ha versato a Neymar 14 milioni (poiché andato via dopo un anno), mentre lui ne chiede 26.