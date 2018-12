Nicchi su Roma-Inter: «Errore inconcepibile di Rocchi e Fabbri»

Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione italiana arbitri, attacca Rocchi e Fabbri dopo Roma-Inter

Marcello Nicchi, presidente dell’Associazione italiana arbitri, interviene dopo le polemiche tra Roma e Inter per l’arbitraggio di Rocchi e per il mancato rigore in favore dei giallorossi. Dopo le proteste di Totti contro il Var, Fabbri, e dopo le proteste dei romanisti nei confronti dell’arbitraggio di Rocchi, arrivano le parole di Marcello Nicchi che non si è tirato indietro e ha detto la sua ai microfoni di Adnkronos.

Queste le parole del numero uno degli arbitri: «Non ho niente da dire tranne che prendere atto che c’è stato questo errore inconcepibile di cui si occuperà il designatore (Rizzoli, ndr). E’ un errore inaccettabile, bisogna cercare di voltare pagina, tornare a parlare di calcio, questo purtroppo è accaduto e chi è preposto esaminerà e prenderà i dovuti provvedimenti». I due, nella settimana che porta a Juventus-Inter, rischiano non solo il richiamo ma anche più di un turno di stop. Staremo a vedere.