Nicola svela: «Behrami convocato, Lasagna sta bene. La salvezza…»

Le parole in conferenza stampa di Davide Nicola in vista della partita che l’Udinese affronterà contro l’Atalanta

Davide Nicola ha dato una scossa positiva all’Udinese. Quest’oggi si è presentato in conferenza stampa per anticipare i temi della partita contro l’Atalanta: «I 4 punti in 2 gare hanno aumentato l’autostima di tutto l’ambiente. Aggiungiamo qualche tassello ogni settimana con l’obiettivo migliorare costantemente. L’Atalanta è la seconda forza del campionato per produzione di gioco e intensità. Noi siamo ancora nella zona rossa: dobbiamo essere umili e rispettare il nostro avversario anche se dobbiamo sfruttarne i punti deboli per portare a casa punti preziosi».

Diversi i calciatori in infermeria, Nicola aggiorna le loro condizioni fisiche: «Ogni avversario è diverso, l’Atalanta ha grande intensità e crea palle gol a ripetizione. Sarà una gara difficile aperta a tutti i risultati. Nel calcio professionistico si ha sempre qualche problemino fisico da valutare e noi abbiamo la fortuna di avere uno staff medico di livello assoluto. Behrami è convocato e valuteremo domani meglio come sta. Lasagna sta bene e per noi è un giocatore fondamentale. Non lo considero un’ala ma il ruolo dipende anche dalle situazioni di gioco. La nostra speranza è quella di recuperare il prima possibile tutti gli infortunati anche perché sarebbe importante si allenassero con la squadra per assimilare la mia filosofia di gioco. Domani voglio vedere in campo quello che abbiamo preparato in settimana. Non parto mai battuto e con me nemmeno i miei ragazzi».