Nicolato e l’Italia Under 21: da quali giocatori ripartirà il nuovo ct

Nicolato e l’Italia Under 21: da quali giocatori ripartirà il tecnico. Inizia il nuovo corso del tecnico che arriva dall’Under 20

Paolo Nicolato è il nuovo ct dell’Italia Under 21. Il tecnico veneto, promosso d’Under 20, raccoglie il testimone del dimissionario Gigi Di Biagio. Dopo l’ottimo Mondiale in Polonia Nicolato viene premiato da una scelta che il presidente Gabriele Gravina ha definito «di continuità».

Il nuovo corso azzurrino sarà esclusiva di quei giocatori nati dopo il 1 gennaio 1997. I vari Chiesa, Barella, Lo. Pellegrini,Orsolini, Bonazzoli, Romagna, Mancini, Meret e Audero saranno quindi verosimilmente convocati esclusivamente in Nazionale maggiore. Maggiore spazio quindi ai vari Tonali, Kean e Zaniolo (Mancini permettendo) col ct che facilmente inserirà nel gruppo alcuni dei giocatori allenati in Under 20: Pinamonti (già nel giro dell’Under 21), Lu. Pellegrini, Scamacca, Plizzari e Ranieri.