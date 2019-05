Il Torino di Mazzarri non centra l’obiettivo Europa: decisivi i punti persi con le medio-piccole

Il Torino di Mazzarri fa record di punti (60 in classifica) ma inciampa sull’Empoli in corsa salvezza. L’obiettivo Europa è sfumato (anche se il Milan tiene accesa una speranza) e in casa Toro si pensa già alla stagione che verrà. Analizzando il percorso dei granata, ne emerge un dato allarmante per Mazzarri: l’Europa League si è persa contro squadre medio-piccole.

Abbiamo preso in esame dodici partite in cui, su 36 punti disponibili, la truppa di Mazzarri è riuscita a farne solamente 9. Decisive le sconfitte e i pareggi interni contro Parma (1-2), Bologna (2-3) e Cagliari (1-1). Ma anche in trasferta si sono persi punti importanti contro Udinese (1-1), ancora Bologna (2-2), Spal (0-0) e l’ultima decisiva sconfitta contro l’Empoli (1-4). Troppi i pareggi (9) che hanno rallentato il passo-Europa del Toro