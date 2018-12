Balotelli sempre meno considerato al Nizza: fuori dalla lista dei convocati per l’ottavo di finale di Coppa di Lega

Mario Balotelli sempre meno considerato al Nizza. Per scelte tecniche l’attaccante italiano non è stato convocato per l’ottavo di finale della coppa di Lega che si disputerà domani sera contro il Guingamp. Con questa scelta Vieira di non schierare Super Mario sembra più chiaro che Balotelli si trovi sempre più ai margini della società francese.