Nkoulou pronto a riprendersi il Torino: la chance contro il Parma

Contro il Parma potrebbe essere, per Nkoulou, l’occasione di tornare a giocare e riprendersi il Torino dopo il caso scoppiato in estate

Il caso Nkoulou, scoppiato a metà estate, sembra quasi giunto ad una conclusione. Dopo essere rimasto fuori nelle prime sfide di campionato, il difensore potrebbe tornare in campo. Mazzarri, in conferenza stampa, è stato chiaro: «Ripartiamo da zero. Lui è di nuovo alla pari degli altri: tutti hanno avuto una possibilità in questo inizio di stagione e ora potrebbe averla anche lui».

Come riporta La Gazzetta dello Sport, le parole del tecnico granata confermano le impressioni degli ultimi giorni. Il difensore, contro il Parma, sembra pronto a partire titolare.