Nkoulou è un nuovo giocatore del Watford: l’annuncio del club inglese

Nicolas Nkoulou è un nuovo giocatore del Watford: l’annuncio ufficiale del club inglese

Nicolas Nkoulou è un nuovo giocatore del Watford. L’ex difensore del Torino si trasferisce da svincolato in Inghilterra con un accordo fino al termine della stagione.

Dopo le esperienze in Francia con Monaco, Olympique Marsiglia e Lione, Nicolas Nkoulou si è trasferito in Italia, al Torino, nell’estate del 2017. In maglia granata ha collezionato in totale 135 presenze, arricchite da 6 gol. Nell’ultimo campionato ha totalizzato 18 presenze