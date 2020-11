Nkoulou, un disastro tira l’altro: così il Torino sta perdendo uno dei suoi senatori

L’ennesima prestazione deludente di Nkoulou non è passata inosservata: tra contratto in scadenza e gerarchie rinnovate, il futuro al Torino è sempre più un punto di domanda

C’era una volta Nicolas Nkoulou, punto di riferimento della difesa granata. Dopo tre stagioni da protagonista, l’avvio di campionato ha riservato ben poche soddisfazioni al centrale difensivo.

Correva infatti l’estate 2017 quando il Torino ingaggiò il camerunense in prestito con diritto di riscatto, esercitato poi l’anno successivo, dall’Olympique Lione. Prima Mihajlovic e poi Mazzarri gli concessero immediatamente fiducia, affidandogli le chiavi del reparto arretrato.

I primi scricchiolii si materializzarono però nell’agosto 2019 con il giocatore attratto da sirene straniere. Dopo un paio di mesi da separato in casa arrivò il perdono di società, allenatore e compagni. Non, però, il rinnovo di un contratto che certifica la scadenza del giugno 2021 come spada di Damocle pendente.

L’avvento di Marco Giampaolo sulla panchina granata non ha affatto migliorato la situazione. Ma non certo per complicità dell’ex tecnico del Milan. Le prestazioni di Nkoulou sono state scadenti sin dal principio, al punto di perdere la titolarità dopo le tre sconfitte con Fiorentina, Atalanta e Cagliari.

Ancor peggio è andata poi con Sassuolo e Lazio, quando da subentrato fu determinante in negativo per le rimonte subite dai granata. Inevitabili le nuove panchine con Genoa e Crotone, vista anche l’affidabilità crescente della coppia centrale formata dai brasiliani Bremer e Lyanco.

Rispolverata la difesa a 3 per imbrigliare il sistema di Antonio Conte, sembrava che tutto stesse invece funzionando nella trasferta di San Siro. Con il camerunense finalmente a proprio agio prima del patatrac. La furia della bipolare Inter si è scatenata in tutta la sua forza e Nkoulou ha perso nuovamente la bussola.

La potenza di Lukaku è diventata irrefrenabile, i movimenti di Sanchez imprevedibili. Al culmine dello stato confusionale, il centrale africano è ricaduto in errore facendosi anticipare da Hakimi e procurando il penalty del sorpasso. Insomma, l’ennesimo disastro in un inizio campionato colmo di svarioni e imprecisioni.

E il futuro? Tutto da scrivere, considerato il rinnovo che appare quanto mai lontano per il difensore trentenne. Una sfiducia reciproca tra società e giocatore in preoccupante ascesa che potrebbe anche preludere a una cessione nella finestra di gennaio. Sarebbe una fine davvero ingloriosa per Nkoulou in granata: da punto di riferimento assoluto, con una valutazione che sfiorava i 20 milioni, a lussuoso esubero di cui disfarsi a zero o giù di lì.