Nkoulou Torino, la società pensa a una multa per l’intervista a L’Equipe

Nkoulou Torino, alla società non sono andate giù le sue parole a L’Equipe. La dirigenza potrebbe decidere di multare il giocatore

Tra il Torino e Nikolas Nkoulou non corre attualmente buon sangue. Il difensore ha rilasciato di recente un’intervista all’Equipe, in cui afferma: «Ho preso atto che i dirigenti hanno rifiutato la mia partenza. Fedele ai miei principi, mi rimetto al lavoro senza che questi fatti mettano in pericolo la mia motivazione».

Le dichiarazioni non sono andate giù al presidente Cairo e al resto della società. Il patron, nella conferenza di presentazione di Verdi, ha ribadito più volte come il calciatore avrebbe dovuto chiedere un permesso per rilasciare delle dichiarazioni. Per tale motivo, fa sapere Sky Sport, la dirigenza starebbe pensando a una multa.