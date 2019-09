Nkoulou Toro, promessa non mantenuta col giocatore? La replica di Cairo

Nkoulou Toro, alla base dello screzio una promessa non mantenuta dalla società con il giocatore? La replica di Cairo

L’occasione è stata la conferenza stampa di presentazione di Verdi, neo acquisto del Toro. Ma, anche in quel contesto, Cairo non ha potuto non virare sul caso Nkoulou. «Non ho nessuna novità: il giocatore sa quello che deve fare. Lui è arrivato da noi due anni fa, mi era stata presentata l’ipotesi di prenderlo. Terminata la prima stagione il suo procuratore mi ha detto che poteva andare al Siviglia, ma io gli dissi che lo volevo riscattare».

Poi, la rivelazione. «A quel punto mi è stato detto che c’era stata una promessa che, a me, non era mai stata riferita. Per rimanere con noi con la testa giusta, il suo procuratore mi ha detto di ascoltare proposte quest’estate. Ma, affinché la cessione diventi realtà, ci devono essere opportunità che riteniamo adeguate. Non vado a rafforzare concorrenti italiane a un prezzo secondo me non giusto».