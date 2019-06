Notte dei Re, Totti non ha perso lo smalto: che gol contro Figo – VIDEO

Totti si esalta nella Notte dei Re: altro che ritirato, l’ex bandiera della Roma non dà tregua ai rivali e a Figo – VIDEO

Nella Notte dei Re, non poteva che prendersi la scena il re di Roma. Francesco Totti sta dando spettacolo nel match 6 vs 6 contro il team di Luis Figo.

Due gol bellissimi per l’ex capitano giallorosso: il primo è un destro potentissimo dalla distanza che non lascia scampo al portiere e termina in rete.

Il secondo è un rigore calciato magistralmente. Ecco i video delle reti: