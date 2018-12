Novara-Pisa gol e highlights: le azioni salienti del match – VIDEO

Novara-Pisa highlights e gol: le azioni salienti dell’incontro valido per il quarto turno della Coppa Italia 2018/2019

La giornata di Coppa Italia che prevede tre match validi per il quarto turno eliminatorio che darà accesso agli ottavi di finale si apre con la sfida Novara-Pisa. Le due società entrambe impegnate attualmente nel girone A di Serie C si troveranno di fronte per giocarsi un pass per gli ottavi di finale della Coppa Nazionale, dove si ritroverebbero contro la Lazio di Simone Inzaghi in trasferta. Una chance sicuramente importante per i due club i quali potrebbero mettersi in mostra contro squadre di alto livello.

La sfida sarà diretta dall’arbitro Lorenzo Illuzzi della sezione arbitrale di Molfetta, gli assistenti sono Marco Bresmes e Salvatore Affatato. Ecco gli highlights di Novara-Pisa: