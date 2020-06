Nuno Gomes: «L’addio di Toldo e Rui Costa ha cambiato la Viola» – VIDEO

Nuno Gomes, l’ex calciatore della Fiorentina ricorda l’anno in cui furono venduti Toldo e Rui Costa

Fu un anno difficile per la Fiorentina quello in cui furono venduti i suoi due migliori giocatori: Toldo e Rui Costa e che vide anche l’addio di Mancini. Ecco il ricordo di quel periodo nelle parole di Nuno Gomes.

«Il periodo in cui andarono via Toldo e Rui Costa ha cambiato tutto. Il primo anno abbiamo vinto la Coppa Italia e dopo in quella estate sono stati venduti. La squadra ha perso il suo capitano e il suo miglior portiere, due giocatori che ci sono mancati molto. Dopo i soldi della loro vendita non sono stati investiti in rinforzi per la squadra. Noi giocatori non potevamo fare niente ma la stagione è iniziata in maniera negativa e noi abbiamo capito presto che quell’anno sarebbe stato duro e purtroppo fu così. Abbiamo sentito che non c’era nessuno che ci avrebbe aiutato, poi Mancini è andato via e abbiamo cambiato anche allenatore. La città e la squadra non lo meritavano».