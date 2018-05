Genoa in campo col Torino con la nuova maglia: anticipazioni – FOTO

Il Genoa in campo contro il Torino con la maglia della prossima stagione: kit classico rossoblu, ma con colori “fusion”. Novità pure per la maglia da portiere: verde “Tahiti”

L’ultima di Mattia Perin in rossoblu, la fine di un mini-ciclo, l’ultima di campionato ed una novità sostanziale: la maglia. Il Genoa si appresta a scendere in campo tra qualche ora contro il Torino per chiudere un’annata discreta, anche se forse un pelino al di sotto delle aspettative in termini di spettacolo e classifica rispetto a meno di un anno fa. Poco male, perché dalla prossima stagione, come già annunciato dal presidente Enrico Preziosi, si volta pagina (leggi anche: GENOA: PREZIOSI SULLA PROSSIMA STAGIONE) ed anzi, si può dire che il futuro è già iniziato. Il Grifone infatti contro i granata oggi scenderà in campo già con la maglia della prossima stagione, firmata come sempre da Lotto. Una maglia che rispetto al passato non presenta grandissime novità, ma che è celebrativa: il 7 settembre prossimo infatti ricorrerà il centoventicinquesimo anniversario dalla fondazione del club. Ecco dunque le novità che verranno presentate tra non molto al pubblico:

PRIMA MAGLIA – Presente ovviamente la classifica suddivisione rossoblu in quattro quarti con una leggera sfumatura centrale, dove i due colori si fondono (da qui il claim di presentazione della divisa “il rosso si fonde nel blu”). Colletto alla coreana blu con margini rossi con un solo bottone e ritaglio sul retro dove è inciso lo storico anno di fondazione del Genoa, il 1893 . Sul petto lo stemma del Grifone impreziosito dalla scritta, già presente negli anni passati, “Il club più antico d’Italia” . Completan calzoncini blu e calzettoni rossi con banda verticale.

MAGLIA PORTIERE – L'ultima di Perin sarà di nuova colorazione: il Green Tahiti con dettagli blu scuro sul collo, sulle maniche, sui pantaloncini e sul calzettoni. Sulla divisa delle fasce verticali sfumate al centro in tonalità verde acqua con tecnica fotografica che viene descritta dal comunicato ufficiale "a effetto pixel".

👕 Il Genoa e @lottosportitaly presentano la prima maglia e uno dei kit portieri per la stagione sportiva 2018/19. ❤️💙#GenoaTorino ➡️ https://t.co/D60bdkM24w pic.twitter.com/JO9l8r4lq1 — Genoa CFC (@GenoaCFC) May 19, 2018

Le nuove maglie saranno acquistabili dalle ore 15 presso il Genoa Museum e presso il Genoa Store del Porto Antico di Genova, poi da domani alle 21 sul nuovo portale di e-commerce del club. Non è tutto, perché le maglie indossate oggi saranno poi acquistabili subito sul sito di Charity Stars (QUI) e il ricavato sarà devoluto alla campagna di fundraising istituita dal club e dello sponsor Eviva per l’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Belle o no, queste maglie faranno del bene.

