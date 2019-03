Super Champions 2024, ecco come funzionerà e tutte le novità

Come funzionerà la Super Champions? Le novità dal 2024

Una nuova Super Champions League dal 2024. Questa l’idea nata nei giorni scorsi, in occasione del confronto tra la Uefa e l’Eca, l’associazione che riunisce i principali club europei. È emersa l’ipotesi che per scongiurare la nascita di una Superlega europea fuori dall’egida della federazione internazionale, l’attuale format delle coppe europee venga totalmente riformato, portando alla nascita di quella che è stata battezzata una Super Champions League.

Ma come funzionerà questa nuova competizione? Dal 2024, l’Europa, che oggi ha una Champions League a 32 squadre e una Europa League a 48 (totale 80 squadre), avrà tre veri e propri tornei, tutti a 32 squadre (totale 96), che equivarranno ad una vera e propria suddivisione in serie A, serie B e serie C europee. La prima continuerà a chiamarsi Champions (o Super Champions), la seconda Europa League e alla terza, neonata, si dovrà trovare un nome.

Ma la vera novità è clamorosa. Le gare di questi nuovi tre tornei si giocheranno nel weekend e cioè nei giorni di sabato e domenica da sempre appannaggio dei campionati nazionali. Che a loro volta ripiegheranno, onde evitare sovrapposizioni, al mercoledì in un processo di impoverimento e declassamento dagli effetti potenzialmente letali. Per dare a tutti la speranza di salire un giorno sulla giostra che conta (la Super Champions), Eca e Uefa stanno pensano a un meccanismo di promozioni e retrocessioni che muova ogni anno otto club tra Superlega e Europa League e otto tra Europa League e la futura terza coppa.

In conferenza stampa Ceferin e Agnelli hanno annunciato l’intesa tra Uefa ed ECA, e spiegato la nascita della terza Coppa e l’abbandono del progetto della Superlega. «Abbiamo lavorato per sviluppare una terza competizione – ha annunciato Andrea Agnelli – che ora attende l’approvazione della commissione esecutiva a dicembre. Se questa verrà approvata, dal 2024 ci sarà una nuova competizione. La nostra intenzione è quella di cambiare il calendario internazionale delle partite. I calendari vanno armonizzati con i tornei che si giocheranno negli anni pari. Una volta che questo verrà fatto, potremo decidere come sviluppare la competizione».