Nuovo allenatore Juve, Cosmi: «Ecco i miei pronostici»

L’allenatore del Venezia, Serse Cosmi, ha risposto alle domande relative al nuovo allenatore della Juve

Serse Cosmi è stato intercettato dai microfoni di SkySport nel corso di un evento che si sta svolgendo a Montemarciano per parlare della questione relativa ai tanti cambi delle panchine di Serie A.

Ecco i suoi pronostici sul nuovo allenatore della Juve: «Vedrei Guardiola o un allenatore italiano alla Juve. Mi viene da ridere quando sento “alla Juve serve un allenatore che vinca la Champions”, perché non è così. Non è facile vincerla. Basti vedere lo stesso Guardiola che non la vince da tanto».