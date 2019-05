Nuovo allenatore Juve: Sarri rimane favorito su Inzaghi e Pochettino

Nuovo allenatore Juve: tutti i quotidiani sportivi sono concordi nel dare Sarri come primo favorito per la panchina bianconera

Ormai è una corsa a due. Maurizio Sarri o Mauricio Pochettino. Come scrive il Corriere dello Sport il club bianconero è la prima scelta dell’attuale allenatore del Chelsea che dovrebbe liberarsi dopo la finale di Europa League senza indennizzo.

Per La Stampa invece i Blues potrebbero chiedere una cifra vicina ai 5 milioni per svincolare il tecnico a fine stagione, soluzione non gradita dai bianconeri. Le alternative? Tuttosport scrive che non sono previste novità per la panchina prima delle finali europee e il nome può uscire da uno dei tecnici impegnati a Baku o Madrid.

Mentre secondo La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici sarebbe volato a Londra dove avrebbe incontrato l’ex allenatore del Napoli ottenendo il suo sì di massima.