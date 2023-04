Nuovo stadio Cagliari, il sindaco: «Ormai c’è poco tempo…»

Le parole di Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, sulla situazione stadio in vista di Euro2032. Tutti i dettagli

Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, ha parlato a La Nuova Sardegna in merito ai lavori per lo stadio in vista del possibile Europeo nel 2032.

PAROLE – «Gli Europei in Sardegna e a Cagliari sono una grande opportunità sportiva, sociale ed economica. Non appena la Regione ci trasferirà le risorse, siamo pronti a partire. Il tempo stringe, bisogna fare in fretta per costruire il nuovo stadio».