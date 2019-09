Nuovo stadio Inter e Milan: giovedì la presentazione ufficiale dei due progetti

Inter e Milan toglieranno finalmente il velo sui due progetti rimasti in corsa per la realizzazione del nuovo stadio

Inter e Milan toglieranno finalmente il velo dai due progetti rimasti in corsa per il nuovo stadio a San Siro. Come rendono noto le due società, i progetti saranno svelati ufficialmente giovedì 26 settembre alle ore 11 al Politecnico di Milano-Bovisa.

Le due società toglieranno il velo ai “concept design” presentati dagli studi Populous e Manica+Sportium per quello che i club ritengono “un progetto di eccellenza per San Siro e per la città di Milano