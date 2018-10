Nuovo stadio Milan, torna di moda l’ipotesi di un nuovo impianto: idea Milano Sesto, primi contatti con Scaroni

Nuovo Stadio Milan, Elliott al lavoro per il nuovo impianto rossonero. Dopo il proetto abbandonato da Barbara Berlusconi, il nuovo management sta pensando alla costruzione di un nuovo stadio: Milano Finanza sottolinea che l’ipotesi è quella di avviare un piano di riqualificazione e sviluppo immobiliare nell’area di Milano Sesto.

Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha già avviato i primi contatti con il management di Milano Sesto e in particolare con il vicepresidente e consigliere delegato Paolo Romani. Una novità degli ultimi giorni, con il fondo americano che sarebbe pronto a rilanciare l’idea di abbandonare San Siro per mettersi in proprio con un impianto di proprietà.