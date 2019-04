Oddo incorona Romagnoli: «È rimasto quando gli altri scappavano. Un vero capitano»

L’ex difensore del Milan elogia Romagnoli: «I fatti dimostrano che il suo profilo è adeguato per i rossoneri»

Massimo Oddo ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Nello specifico, l’ex difensore del Milan ha parlato del capitano dei rossoneri Alessio Romagnoli: «Quando è arrivato aveva 20 anni e poche presenze in Serie A. Non penso fosse una scommessa, perché prima o poi i giovani bisogna buttarli nella mischia. Di certo la società aveva intravisto le potenzialità e i fatti dimostrano che il profilo era adeguato per il Milan».

Oddo continua: «Abbiamo assistito a una progressiva crescita e tutta la difesa ne ha beneficiato. La fascia di capitano poi lo ha responsabilizzato. Con il tempo è diventato rappresentante dei valori della squadra e non era un peso da poco: i capitani del Milan mica sono stati giocatorini. Lui ha vissuto tutte le fasi di passaggio fra la varie società, ha rinnovato l’estate scorsa quando altri magari scappavano».