Okoye: «Un peccato, eravamo venuto volendo vincere. Teniamo il buono che abbiamo fatto per la prossima»

Le parole di Maduka Okoye, portiere dell’Udinese, dopo la sconfitta subita dai friulani nella trasferta contro il Milan

Maduka Okoye ha parlato ai canali ufficiali del club dopo la sconfitta dell’Udinese contro il Milan. Di seguito le sue parole.

«È un peccato, eravamo qui per vincere. Abbiamo combattuto tutti assieme, abbiamo comunque giocato a San Siro contro il Milan e non è facile, dobbiamo andare avanti. Abbiamo giocato una grande partita, ci sono state molte cose fatte molto bene. Possiamo prendere queste cose per la prossima partita. Sono contento di aiutare la squadra, ma è importante prendere punti e oggi non li abbiamo presi. Ringraziamo i nostri tifosi, perché senza di loro nulla sarebbe possibile, siamo molto grati. Forza Udinese!»