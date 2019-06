Ola Aina Toro, il Chelsea dice addio al giocatore sui social – FOTO

Nella giornata odierna, il comunicato del Chelsea ha sancito l’ufficialità del trasferimento di Ola Aina al Toro.

I Blues hanno augurato buona fortuna all’ormai ex giocatore dei londinesi:«Grazie Ola Aina, e buona fortuna per il futuro!».

Ecco il post ufficiale pubblicato sul profilo Twitter del Chelsea per salutare definitivamente l’esterno, che ora è a tutti gli effetti un calciatore del Torino:

Thanks @Aina2Ola, and good luck for the future!

— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 11, 2019