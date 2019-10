Olsen: «Al Cagliari sto bene, penso solo alla prossima partita»

Olsen parla della sua attuale esperienza al Cagliari e della passata stagione alla Roma. Le parole del portiere

Al Cagliari, Olsen sta vivendo un momento d’oro dopo la sfortunata stagione passata alla Roma. Il portiere, a La Gazzetta dello Sport, si è raccontato così.

MOMENTO – «Nessuna rivincita. A Roma era la mia prima stagione in Italia. Ora ho buone sensazioni. E sono in buone condizioni».

ROMA – «Errori? Nessuno in particolare. Non penso più alla scorsa stagione, ma a quella che sto vivendo. Ho fatto tesoro dei miei errori, ma li ho messi da parte. Sono un giocatore della Roma, ma non si può mai sapere. Sono in prestito ma al momento sto bene qui al Cagliari, gioco e il mio pensiero è rivolto solo alla prossima partita, continuare a migliorare qui».

CRAGNO – «Non penso a cosa succederà nei prossimi mesi. Cragno guarisca presto e io mi godo il presente. Sto bene, mi piace tutto qui».