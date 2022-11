Blitz anti pirateria, 70 gli indagati degli streaming illegali in Italia

Operazione Gotha così ha definito la Polizia il blitz anti pirateria per lo streaming in Italia, diversi gli indagati e tante le città sotto l’occhio del ciclone

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero 22 le città coinvolte in questa maxi truffa dello streaming illegale. Un giro d 900 mila utenti per 30 milioni al mese. Associazione per delinquere, pirateria, ricettazione, falsificazione sono soltanto alcuni dei reati contestati in questa operazione. Dazn e Sky si congratulano con la Polizia.