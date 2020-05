Oriali, addio al doppio incarico? Il futuro azzurro è nelle mani di Gravina

Lele Oriali potrebbe dire addio all’incarico da coordinatore della Nazionale A e rimanere solo all’Inter: deciderà Gravina

Lele Oriali per un po’ sarà solo dell’Inter. L’accordo tra l’attuale first team technical manager nerazzurro e l’Italia era chiaro: a fianco di Mancini fino ad Euro2020. Ma visto che l’Europeo è stato rimandato quale futuro gli si prospetta?

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Oriali ha ritenuto corretto rimettere il suo mandato azzurro nelle mani del presidente Gabriele Gravina, interrompendo in anticipo il rapporto professionale (e ovviamente economico): un gesto molto apprezzato in Federazione, con il tacito accordo di rivedersi quando saranno più chiare le date dei prossimi impegni della Nazionale. Da parte del capo della FIGC c’è la disponibilità, che nel caso di Mancini sarebbe volontà, a riaverlo nello staff, in vista dell’Europeo e poi eventualmente del Mondiale.