Oriali conteso tra un futuro nell’Inter ed un presente che potrebbe essere esteso in Nazionale: ecco quando arriverà la sua decisione

Tra azzurro e nerazzurro. Deve ancora tingersi, però, il futuro di Lele Oriali. Per il quale è forte il richiamo dell’Inter, con Conte che vorrebbe un identikit come il suo all’interno della società. E sull’altro versante è intrigante l’idea di proseguire in Nazionale, con Mancini che ancora ieri invocava a mezzo stampa una sua conferma in azzurro.

Tutte le indicazioni, in questo momento, portano a ritenere che Oriali imboccherà presto la strada per Milano. Ma, in questo senso, non c’è ancora nulla di certo. In questo momento, infatti, la precedenza ce l’hanno le partite dell’Italia contro Grecia e Bosnia sulla strada per Euro2020. Poi spetterà a lui annunciare la scelta definitiva.