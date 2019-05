Oriali Inter, atto terzo: lascerà l’Italia per tornare in nerazzurro

Oriali Inter, al via il terzo atto di una lunga storia d’amore: Lele lascerà l’Italia per tornare in nerazzurro insieme a Conte

Oriali all’Inter, per la terza volta nella sua vita. Il dirigente dell’Italia, dopo gli impegni della Nazionale a giugno, saluterà infatti l’azzurro per fare ritorno ad Appiano Gentile. Conte l’ha fortemente voluto con sé per la sua nuova avventura in nerazzurro, al fine di ricoprire i panni del club manager.

E sarà, appunto, il terzo atto. Per lui che l’Inter l’aveva vissuta innanzitutto da calciatore: 392 presenze tra il 1970 ed il 1983. E poi, con successo, da responsabile dell’area tecnica: dal 1998 al 2010. Un’esperienza culminata e terminata con il Triplete. Decisamente di buon auspicio per Conte e per i tifosi nerazzurri.