Oriali Inter, tutto pronto per il gran ritorno: presto la firma

Lele Oriali tornerà all’Inter. Manca pochissimo alla firma del dirigente quasi ex Nazionale. Le ultime sul ritorno in nerazzurro

Manca ancora la firma, ma sembrano non esserci più dubbi: Lele Oriali tornerà all’Inter. Come spiega Calciomercato.com, all’ufficialità manca davvero pochissimo: la firma dovrebbe infatti arrivare la prossima settimana, ma si tratta di una formalità, in quanto l’accordo c’è da tempo.

Nei prossimi giorni Oriali si incontrerà con la dirigenza nerazzurra in sede per firmare il suo contratto. Il dirigente dovrebbe fare da congiunzione tra prima squadra e dirigenza.