Oriali pronto al doppio incarico: si dividerà tra Inter e Nazionale

Lele Oriali è pronto a riabbracciare Antonio Conte all’Inter, ma l’ex mediano non abbandonerà del tutto la Nazionale

Gabriele Oriali diviso tra Inter e Nazionale? Ne è sicura la Gazzetta dello Sport, che sulle pagine odierne riferisce del pressing di, Roberto Mancini che vorrebbe tenere con sé il dirigente almeno fino all’Europeo della prossima estate per evitare crepe nel lavoro fatto finora in nazionale.

La priorità assoluta di Gravina, ma anche di Oriali, è la doppia sfida contro Grecia e Bosnia e dunque fino a metà della prossima settimana non se ne riparlerà. Poi, in parallelo con quello dell’uscita di Oriali, si affronterà anche l’argomento doppio incarico per un anno. Una possibilità, non una certezza.