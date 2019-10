Orsolini: «Mihajlovic mi ha dato fiducia, sulla Nazionale…»

Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della consegna del premio Mario Scopigno

MIHAJLOVIC – «Sicuramente mi ha dato una svolta importante alla carriera. Mi ha dato fiducia che è la cosa che mi mancava nell’ultimo anno e mezzo. Ha dato un’impronta importante a tutta la squadra ed è stato molto d’aiuto. Ora gli stiamo tutti vicino. Per noi non è facile iniziare un campionato senza allenatore, ci manca il suo carisma e la sua forza. Si sente la sua mancanza in campo e quando è venuto in panchina si è sentita la differenza».

NAZIONALE – «Quello della Nazionale è una conseguenza. Tutto dipende da come ti comporti con il proprio club. Per me sarebbe un orgoglio vestire la maglia azzurra, se continuo così una chance potrei averla. Non nego che mi sarebbe piaciuto farlo in queste qualificazioni»