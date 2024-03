Osorio: «Meritiamo la Serie A. Italia? Giovane e forte»

Yordan Osorio, difensore del Parma, ha parlato a Tuttosport dell’Italia e della stagione con la formazione emiliana

ITALIA – «Bene, molto bene. Ho visto una squadra giovane e forte, brava a giocare alta. Hanno fatto una bella partita che è stata utile anche a noi».

RETEGUI – «Retegui. Bell’attaccante, vede sempre la porta, appena può cerca di fare gol».

PARMA – «Sono felice di essere qui perché stiamo facendo una grande annata. Tutti veniamo da un anno molto positivo, abbiamo lavorato bene. Questa è una A che ci meritiamo».

FUTURO – «Da poco ho prolungato ancora un anno, fino al 2025. Come dicevo prima, qui sono proprio felice. E ora andiamo in A, per esserlo ancora di più».