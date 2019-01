Osvaldo sbotta a Tiki-Taka: «Lite con Icardi? Ma basta con questa storia!»

Le parole di Osvaldo nel corso dell’intervista con Tiki-Taka: l’ex attaccante sbotta ad una domanda su Icardi

Intervenuto in collegamento a Tiki-Taka, Pablo Daniel Osvaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni: «Non seguo più il campionato, lo seguo poco. Seguo solo il Boca che è la mia squadra del cuore. Di solito non le guardo più le partite, a meno che non abbia nulla da fare e ci sia una partita in tv. L’uscita dal Boca Juniors? Ci siamo lasciati male con l’allenatore, ma con il Boca ho un bellissimo rapporto». L’ex attaccante ‘sbotta’ con lo studio alla domanda fatidica sul litigio avvenuto con Icardi in un Juve-Inter di tanti anni fa: «La lite con Icardi? Ma davvero dobbiamo parlare di queste cose qua, di cose di cinque anni fa? E’ noioso, penso che anche Mauro Icardi si sarà rotto i c******i di questa storie. E’ anche per queste cose che ho smesso di giocare a calcio».

L’ex calciatore Osvaldo, oggi front-man di una band, ha avuto più di un battibecco con gli ospiti in studio nel corso della puntata: «Fate un reality del calcio, ho fatto anche altro nella mia carriera. Chi scrive sui giornali non ha mai messo le scarpette. Dodici anni in Serie A e non ero professionale? C’è tanta ipocrisia nel mondo del calcio, nel mondo in generale. Bisogna capire che è un gioco, uno sport, ed è un lavoro anche per noi. La differenza tra noi e voi giornalisti è che se noi sbagliamo voi siete li in tv a dire che abbiamo sbagliato, se sbagliate voi non c’è nessuno a sottolinearlo».